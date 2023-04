Oposição a Sebastião Melo em Porto Alegre se reúne e mira eleições de 2024

Nikelly de Souza

O bloco de oposição ao governo Sebastião Melo (MDB) na Câmara Municipal de Porto Alegre, representado pelas siglas do PT, PCdoB e PSOL, se reuniu nesta segunda-feira (03) para deliberar e traçar objetivos visando as eleições municipais de 2024. O grupo pretende disputar cargos majoritários e formar uma unidade de esquerda com o intuito de enfrentar o atual prefeito em uma eventual tentativa de reeleição. Nos próximos dias, o grupo deverá realizar uma plenária envolvendo sindicatos e movimentos sociais para apresentar as bandeiras e propostas para Porto Alegre. “Queremos iniciar um movimento político para a construção de uma alternativa capaz de ganhar a eleição e governar Porto Alegre”, afirmou o vereador e líder da oposição no Legislativo, Roberto Robaina (PSOL). Compareceram ao encontro o presidente estadual do PCdoB, Juliano Roso, a presidente estadual do PSOL, Luciana Genro, a deputada federal Fernanda Melchionna (PSOL) e o deputado estadual Miguel Rossetto (PT), além dos vereadores de oposição.Embora haja unidade na esquerda porto-alegrense com o intuito de enfrentar uma possível candidatura de Sebastião Melo (MDB) em 2024, ainda não se discute a possibilidade da criação de uma frente ampla entre os partidos de oposição. No final do ano passado, durante o período de comunicações da Câmara, o vereador Robaina havia adiantado que o PSOL tenderia a indicar o nome de Pedro Ruas (PSOL) às eleições majoritárias. “Cada um pode apresentar seus nomes, definir nomes é importante, mas ter um movimento é o que interessa pra nós”, destacou Robaina.