Parlamento vota reajuste a professores da rede estadual em meio a protestos

Diego Nuñez

A Assembleia Legislativa deve votar nesta terça-feira, 4 de abril, o projeto de lei do Executivo que propõe reajuste de 9,45% no salário dos professores estaduais. Considerada a primeira grande pauta do segundo gestão de Eduardo Leite (PSDB) a ser debatida no Parlamento, o tema enfrenta resistências na categoria e na oposição. A tendência, entretanto, é de que a matéria seja aprovada. O reajuste de 9,4595% foi anunciado pelo governador em 14 de fevereiro, após uma série de reuniões com o Centro de Professores do Estado do Rio Grande do Sul (Cpers-Sindicato), que demandava aumento salarial para a categoria após perdas com a inflação, e com o Ministério da Fazenda, sobre a recomposição das perdas de arrecadação com o ICMS. O impacto financeiro previsto é estimado em R$ 488 milhões ao ano e beneficiará 152 mil servidores da educação, entre ativos e inativos com paridade. O Cpers não concorda com a proposta. A categoria demanda reajuste na ordem de 14,95%, a exemplo da reposição feita pelo governo federal no piso do magistério, para todos os trabalhadores da educação – incluindo professores e funcionários de escola, da ativa e aposentados, com ou sem paridade."Quase 30 mil aposentados terão reajuste zero. O governo vai pegar da parcela de irredutibilidade, do próprio contracheque do professor, o valor correspondente ao aumento. Dos aposentados que realmente vão receber os 9,45%, é mais ou menos 20%”, apontou a presidente do Cpers, Helenir Schürer.“Da ativa, temos professores que ele (Leite) vai usar a parcela de irredutibilidade também. Alguns vão ganhar 3%, outros entre 6% e 13%. São cerca de 17 mil professores da ativa que vão ganhar os 9,45%. É muito pouco. Além disso, os funcionários de escola não terão reajuste. Nada. Entre professores e funcionários, ultrapassa 53 mil com zero de reajuste”, criticou a representante do sindicato. A partir das 9h de hoje, os professores estaduais estarão mobilizados em frente ao Palácio Piratini para pleitear aumento no percentual de reajuste – já foi protocolada uma emenda da oposição ao texto do Executivo que ampliaria a reposição para 14,95%.