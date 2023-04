Comissões irão se reunir nesta terça-feira na Câmara de Porto Alegre

Cinco reuniões de comissões serão realizadas nesta terça-feira (4) na Câmara de Porto Alegre. O objetivo é discutir assuntos relacionados ao município de Porto Alegre.

Centro de Referência do Autismo. Já a Comissão de Urbanização, Transportes e Habitação (Cutha) tratará de demandas de moradores do Acesso 1 da Estrada Barro Vermelho, no bairro Restinga. Pela manhã haverá a reunião da Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e do Mercosul (Cefor) que irá tratar do transporte coletivo em Porto Alegre , também haverá o encontro da Comissão de Saúde e Meio Ambiente (Cosmam) que irá deliberar sobre o

Pela tarde haverão mais dois encontros com a Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Juventude (Cece) que irá receber representantes da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) para uma apresentação das políticas do município para a juventude. A Comissão de Defesa do Consumidor, Direitos Humanos e Segurança Urbana (Cedecondh) fará uma reunião sobre o consumidor porto-alegrense.

