Ex-presidente começará a formar uma equipe própria de assessores

Na presidência de honra do PL, Jair Bolsonaro terá direito a montar uma equipe. A formação do grupo deve ser um dos primeiros temas na agenda dele com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Bolsonaro tem hoje oito assessores com recursos pagos pelo erário por ser ex-presidente. Uma parte deles retornou com o ex-presidente nesta quinta aos EUA. Outra permaneceu em Brasília durante esse período.