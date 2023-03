Melo revoga mais de metade de decretos desatualizados na Capital

Durante o primeiro dia de South Summit em Porto Alegre, o prefeito Sebastião Melo (MDB) assinou eletronicamente a revogação de 4.399 decretos, dos 8.749 existentes, alguns desde 1930. A redução equivale a 50,25% do volume total de decretos.

O município de Porto Alegre tem um total de 17.256 normas, entre leis e decretos. Afirmando ter o objetivo de dar mais agilidade no funcionamento da máquina pública, a prefeitura deu início a um projeto para estabelecer um novo marco regulatório. A primeira etapa dessa desburocratização programada para a Capital gaúcha foi concretizada com a revogação destes decretos.

"Uma cidade, para ter um bom ambiente de negócios, precisa que as pessoas entendam as regras do jogo, as normas. Ninguém entra em jogo escuro para empreender. Esses decretos dificultavam muitas áreas de serviço e de empreendedorismo", disse Melo.

Entre os mais de 4 mil documentos revogados, estão exemplos concretos que envolvem a operação da cidade. Os horários de funcionamento de estabelecimentos, por exemplo, tinham 16 decretos e passaram a ter três. O trabalho dos ambulantes era regrado por 19 normas e agora terá apenas uma.

Os táxis evoluem de 19 para sete decretos, enquanto o mobiliário urbano reduz de 16 para 10. No âmbito interno da gestão, a prefeitura tinha até então 708 decretos de estrutura e de regimento. Com a nova lógica, e considerando os 29 órgãos existentes na administração municipal, passa a ter apenas 29 decretos de estrutura e 29 decretos de regimento.

O conjunto de ações citado pelo prefeito não para por aí. Melo está preparando também um revogaço de leis - algo que, do contrário dos decretos, necessitaria aprovação dos vereadores da cidade. "É o início de um processo. Agora vem uma segunda etapa, que são as leis. Decreto é o que o Executivo pode fazer. As leis vêm do Legislativo. Às vezes, sobre a mesma matéria, tem cinco, sete, oito leis. A segunda etapa é compilar, enxugar e unificar essas leis", avisou o prefeito.

Conforme explica a gerente de atividades legislativas, Luciane Pinheiro, o acúmulo de atos atrapalha a vida real dos moradores e empresários, que muitas vezes têm dificuldade de identificar qual regra seguir, além de engessar a máquina pública. A revisão inclui atos de 1930 a 2021.

"Esse conjunto revogado vai oportunizar respostas mais rápidas aos cidadãos, mais agilidade para empreender e menos burocracia nos processos da prefeitura. Mas a redução é apenas o primeiro passo no projeto maior de rever a efetividade das normas. A próxima etapa é reavaliar as leis e propor mudanças ao Legislativo em busca de mais eficiência", afirma.

Um dos exemplos de modernização da regra que rendeu frutos concretos, cita Luciane, é o novo decreto sobre a instalação e o uso de parklets, emitido no ano passado. De 2017 a 2022, foram protocolados 242 pedidos de instalação e apenas oito foram finalizados. "O novo decreto simplificou os trâmites e, em menos de um ano, foram autorizados 33 parklets."