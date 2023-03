Aprovados da Susepe fazem marcha por reposição salarial e chamamento de agentes

Os aprovados no concurso público para a Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe) fizeram uma marcha pelo centro de Porto Alegre seguida de uma manifestação em frente ao Palácio Piratini e Assembleia Legislativa em protestos que demandam reposição salarial e chamamento dos aprovados.

O Sindicato dos Policiais Penais (Sindppen) argumenta que a Susepe atua com metade do efetivo necessário, com precariedade do sistema prisional, com muitos anos sem reposição salarial e de falta de diálogo por parte do governo do Estado.

Segundo eles, o baixo efetivo representa um risco para a sociedade em geral, para a segurança das casas prisionais e para os próprios agentes que atuam nas penitenciárias.

O ato ocorreu um dia após o governador Eduardo Leite (PSDB) anunciar o chamamento de 350 policiais penais para abril, número considerado insuficiente para o Sindppen.