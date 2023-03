Secretário da Bahia atribui aumento de casos de trabalho escravo à crise

O secretário de Justiça e Direitos Humanos da Bahia, Felipe Freitas, cumpriu agenda no Rio Grande do Sul ontem com o objetivo de fortalecer a cooperação entre os dois estados no trabalho de prevenção e combate ao trabalho análogo à escravidão.

Freitas se reuniu com o governador Eduardo Leite (PSDB) e o secretário gaúcho de Justiça e Direitos Humanos Mateus Wesp (PSDB), no Palácio Piratini, e também se encontrou com o procurador-chefe e o superintendente regional do Ministério Público do Trabalho do RS, Rafael Foresti e Claudir Nespolo, respectivamente.

O secretário baiano atribui o aumento do trabalho análogo à escravidão no País ao aumento da fiscalização em 2023, que segundo ele havia sido precarizada nos últimos ano, e ao agravamento da crise econômica e da fome no País.

"Nos últimos anos, nós tivemos uma diminuição de fiscalização. O Ministério do Trabalho tem falado que houve um sucateamento da área. Me parece que a retomada, já no primeiro mês (do ano), teve um efeito de descoberta de novos casos", disse Freitas, em entrevista concedida em frente ao Palácio Piratini.

"Além disso, acho que tem um elemento econômico importante. O aumento da crise econômica, das pessoas em situações de pobreza extrema, agravada pela volta da fome na vida das pessoas, faz com que elas fiquem mais vulneráveis a esse tipo de aliciamento", enunciou o secretário.

Por esse motivo, Freitas veio ao Rio Grande do Sul - para fortalecer a cooperação entre gaúchos e baianos na tentativa de coibir essa prática criminosa. Para ele, ações de prevenção e combate ao aliciamento não são suficientes. As ações também devem focar na origem do problema.

"Precisamos ter uma ação integrada e ampla que preveja medidas de emprego nos estados onde essas pessoas são aliciadas, para que elas não precisem sair para procurar trabalho em outros lugares", resumiu Freitas.

Para Wesp, é importante a cooperação perene entre os dois estados porque as condições de trabalho análoga à escravidão ocorrem em um ciclo, que vai desde o aliciamento até a prática - um ciclo que precisa ser rompido.

"Não adianta fazermos todo um trabalho de prevenção se, no estado em que ocorre o aliciamento, não ocorrer uma cooperação para que esses trabalhadores não voltem a ser colocados nessa situação", disse o secretário gaúcho.

"Se sabe como é um fluxo que gera todo esse trabalho análogo à escravidão. Ee ele não for rompido - e, para ser rompido, precisa ser coordenado nacionalmente - não vai ser resolvido esse problema. Em outros momentos, talvez encontremos novamente os trabalhadores, os mesmos, na mesma condição", analisou Wesp.

Hoje à frente da pasta da Justiça e Direitos Humanos da Bahia, Felipe Freitas é natural de Feira de Santana, doutor e mestre em Direito pela Universidade de Brasília, graduado em Direito pela Universidade Estadual de Feira de Santana (2010). Foi Coordenador Nacional do Plano de Prevenção à Violência contra a Juventude Negra do Governo Federal (2012-2014), e Secretário Executivo do Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República (2015-2016).