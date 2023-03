Vereador caxiense Sandro Fantinel é denunciado por racismo pelo MP

O Ministério Público (MP)do Rio Grande do Sul em Caxias do Sul denunciou ontem o vereador caxiense Sandro Fantinel (ex-Patriota) por racismo. A denúncia contra o vereador foi detalhada em coletiva de imprensa realizada pela tarde. Além da denúncia, o MP pediu a perda do cargo do denunciado e que o Poder Judiciário fixe indenização a ser paga pelo político para reparar os danos morais coletivos causados.

De acordo com a promotora de Justiça que ajuizou a denúncia, Vanessa da Silva, Fantinel utilizou a tribuna da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul no dia 28 de fevereiro deste ano para praticar, induzir e incitar a discriminação e o preconceito de procedência nacional, em especial contra baianos e nordestinos, gerando humilhação, constrangimento, vergonha e exposição indevida a um número indeterminado de pessoas.

Na peça do MP, foi pontuado que o denunciado, na condição de vereador, criticou a ação do poder público que resgatou mais de 200 trabalhadores, na maioria baianos, submetidos à situação análoga à de escravos na cidade vizinha de Bento Gonçalves. E que, em seguida, o vereador passou a praticar, induzir e incitar a discriminação e o preconceito contra baianos e nordestinos, "aduzindo que não seriam limpos, trabalhadores e corretos.

O vereador também discriminou as culturas baiana e nordestina ao fazer referências pejorativas ao uso de instrumentos musicais, em especial, ao tambor". Em determinado momento do seu discurso, o político aconselhou empresários e produtores da região a contratarem argentinos, e não baianos, incitando, mais uma vez, a discriminação.