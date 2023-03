Prefeito de Porto Alegre participa da 24ª edição da Marcha em Defesa dos Municípios

Agências

O prefeito da Capital, Sebastião Melo (MDB), participa da 24ª edição da Marcha em Defesa dos Municípios em Brasília. O movimento é organizado pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM) e pretende pressionar o governo federal a desenvolver ações que melhorem a situação financeira das cidades. Na tarde de terça (28), o principal painel discutiu a reforma tributária, tema abordado por Melo, que defende uma mudança simplificada no sistema e que garanta a saúde financeira das cidades.Durante o encontro serão tratadas as dificuldades enfrentadas na implementação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). Além disso, serão discutidas soluções para o Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (Pnate) e o Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), tratando a respeito das obras paralisadas e da demanda por matrículas em creches.O evento ocorre entre até o dia 30 de março.