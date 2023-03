Padilha afirma que Lula está 'muito bem', mas não retorna ao Planalto antes de quarta

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou nesta segunda-feira (27) que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está "muito bem na sua saúde" e que sua evolução é "positiva", mas que deve seguir orientação médica e não despachar no Palácio do Planalto antes de quarta-feira (29).

Padilha concedeu entrevistas após manter reunião com Lula, que cancelou no fim de semana a viagem presidencial que faria à China após ser diagnosticado com pneumonia.

Segundo o ministro, Lula recebe medicação via oral desde sábado. "Recuperação ótima, recebeu a visita da doutora Ana (Helena Germoglio) que comanda, junto com o doutor (Roberto) Kalil, o tratamento do presidente."

Padilha disse ainda que o mandatário vai manter as suas agendas de trabalho, inclusive recebendo ministros no Palácio do Alvorada. No entanto, afirmou que ele não deve voltar a despachar no Planalto nos próximos dias.

"Pelo menos até quarta-feira deve manter todas as suas agendas aqui no próprio Palácio do Alvorada por recomendação médica. Se ele se mantém aqui que melhora a reabilitação também reduz a exposição", afirmou.

No sábado, Lula cancelou a viagem à China que começaria no dia seguinte, por apresentar um quadro de pneumonia e ter passado por novas avaliações médicas. Padilha afirma que ainda não há uma nova data para a viagem presidencial, mas que as autoridades chinesas compreenderam a situação.

O presidente recebeu diagnóstico de broncopneumonia bacteriana e viral por influenza A na quinta (23), após procurar o Hospital Sírio-Libanês em Brasília com sintomas gripais. Na ocasião, foi iniciado tratamento com antibióticos.