Ministros visitam regiões atingidas por fortes chuvas no Acre

Agência Estado

O estado do Acre tem sido atingido por chuvas intensas nos últimos dias, o que causou enxurradas e enchentes de rios e igarapés. Neste domingo (26), o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, foram ao estado do Norte do País acompanhar a situação dos municípios atingidos. O governo acreano decretou, no sábado, situação de emergência em Rio Branco devido aos estragos.Além da capital, as cidades de Epitaciolândia, Assis Brasil e Brasiléia também enfrentam problemas. O nível do rio Acre subiu mais de sete metros, deixando centenas de famílias desabrigadas ou desalojadas."Para agilizar a assistência do Governo Federal aos municípios atingidos, nós trouxemos para Rio Branco técnicos da Defesa Civil Nacional. Eles vão auxiliar os gestores municipais a preencherem os formulários para o reconhecimento de situação de emergência ou de estado de calamidade pública. E também a realizarem os planos de trabalho para a solicitação de recursos federais para assistência humanitária, restabelecimento de vias públicas, pontes e até mesmo reconstrução das casas das pessoas atingidas pelo desastre", informou Góes.