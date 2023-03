Leite autoriza começo da pavimentação da ERS-149 entre Nova Palma e Pinhal Grande

O governador Eduardo Leite assinou neste sábado (25/3) ordem de início da obra do acesso municipal a Pinhal Grande, a partir da ligação com Nova Palma, na ERS-149. O investimento na pavimentação do trecho é de R$ 15,7 milhões em recursos do Estado, por meio do programa Avançar.

O serviço será executado pela empresa Della Pasqua Engenharia, de Santa Maria, vencedora da licitação. Serão pavimentados 5,2 quilômetros, como explicou o diretor-geral do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), Luciano Faustino. “O segmento total tem cerca de 29 quilômetros, mas havia dois pequenos segmentos remanescentes, que contabilizam 5,2 quilômetros ainda sem pavimentação. Com a assinatura da ordem de início, a empresa terá até 15 dias para iniciar as obras que completarão a ligação”, explicou.

O governador lembrou que, dos 62 municípios gaúchos que não tinham acesso asfáltico no início do seu primeiro ciclo de governo, há quatro anos, 44 já estão com as obras concluídas ou em execução. “Para os outros 18, temos um compromisso de fazermos os projetos e iniciarmos a execução neste mandato”, disse.