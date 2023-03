Leite se reúne com Alckmin e bancada gaúcha em Brasília

Com agenda de dois dias na Capital Federal, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), teve encontros com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), e com a bancada gaúcha do Congresso Nacional para debater temas pertinentes ao Estado.

Na noite de quarta-feira, Leite, acompanhado do secretário-chefe da Casa Civil, Artur Lemos (PSDB), reuniu-se com o Alckmin, que também comanda o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. O governador solicitou a colaboração do governo federal para alguns setores da economia do Rio Grande do Sul, como a indústria química.

Leite também citou o apoio da União na promoção comercial da proteína animal no exterior, aproveitando o status sanitário de território livre de aftosa sem vacinação, conquistado pelo Estado em maio de 2021 junto à Organização Mundial da Saúde Animal (OIE).

A indústria automobilística e a de vinhos também foram pauta do encontro e de pedidos de atenção ao vice-presidente. No caso da indústria de veículos, o governador pediu atenção aos benefícios concedidos para outras regiões do Brasil, como Nordeste e Centro-Oeste, que acabam tornando o RS menos competitivo.

Ao falar sobre a indústria de vinhos, Leite citou todas as ações do governo do Estado, juntamente com vinícolas e prefeituras, para resolver os recentes casos de trabalho análogo à escravidão registrados em uma empresa terceirizada, e pediu apoio para a promoção do vinho gaúcho fora do País.

Na Câmara dos Deputados, a pauta principal do encontro de Leite com os congressistas gaúchos foi a consolidação das forças políticas do Estado para alinhar os projetos prioritários do Rio Grande do Sul neste ano.

O governador pontuou ações que estão sendo feitas pelo governo para aumentar a capacidade de investimentos. "Temos que caminhar juntos para acelerar o desenvolvimento do nosso Estado. Com muito esforço e disciplina fiscal, conseguimos arrumar as contas e recuperamos o fôlego para investir. Agora, precisamos qualificar os projetos", disse o Leite, segundo material divulgado pelo Palácio Piratini.

O tucano citou os leilões nas áreas de energia e os investimentos em energia renovável feitos no Rio Grande do Sul. Ele destacou uma pauta entregue recentemente ao governo federal focada em alguns eixos, com destaque para a infraestrutura do Estado, como a conclusão da ligação Rio Grande-Porto Alegre, a ponte entre Porto Xavier e San Javier, na fronteira com a Argentina, e o gasoduto entre Vaca Muerta (ARG) e Porto Alegre.

Leite pediu uma atenção especial para a área de saúde e citou que o governo aporta quase R$ 1 bilhão para atender as demandas do setor. A área da educação também foi debatida com os deputados presentes ao encontro.

Nestaa quinta-feira, Leite participou do Congresso Nacional de Gestão Pública, que teve como tema principal "os grandes desafios na gestão fiscal e na administração de pessoal no serviço público".