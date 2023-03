Appy participa de reunião com Melo e vereadores

Nikelly de Souza

O secretário da Reforma Tributário do Ministério da Fazenda, Bernard Appy, participou por vídeoconferência da reunião (foto) da Frente Parlamentar da Reforma Tributária, presidida pelo vereador Ramiro Rosário (PSDB), na Câmara de Porto Alegre. Além de Appy, o prefeito da capital gaúcha, Sebastião Melo (MDB), o secretário da Fazenda de Porto Alegre, Rodrigo Fantinel, e vereadores que compõem a frente também integraram o debate. Bernard Appy explicou o que pretendem as duas propostas de reforma tributária atualmente em tramitação no Congresso Nacional. O representante do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu a simplificação da cobrança de impostos do cidadão através do Imposto Sobre Valor Agregado (IVA).