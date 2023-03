Programa habitacional prevê subsídio a famílias em Porto Alegre

Está em discussão na Câmara de Porto Alegre uma nova modalidade de auxílio para famílias de baixa renda que queiram conquistar a casa própria. O governo municipal, através do Departamento Municipal de Habitação (Demhab), encaminhou ao Legislativo o programa "Mais Habitação - Compra Compartilhada", que prevê conceder um subsídio no valor de R$ 15 mil para famílias que queiram adquirir um imóvel vinculado ao Minha Casa Minha Vida.

Conforme explicou o titular do Demhab, André Machado, o programa abrange famílias com renda de até R$ 4 mil. O subsídio concedido pelo governo municipal é de R$ 15 mil para ajudar no pagamento do valor de entrada do imóvel. A quantia também pode ser cumulativa com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e outros subsídios oriundos de programas a nível estadual e federal.

Para ser beneficiário, basta residir em Porto Alegre e não ter participado de programas habitacionais anteriormente, além de não possuir imóvel próprio. O programa é um convênio entre o Demhab e a Caixa Econômica Federal e estabelece um limite máximo para o valor de compra do imóvel de R$ 235 mil.

André Machado fará uma visita à Câmara nesta segunda-feira para apresentar a proposta aos vereadores, a tendência é de que o projeto seja votado no mesmo dia, em sessão ordinária.

"Famílias que hoje já estão inseridas dentro dos critérios do Programa Federal Minha Casa Minha vida, mas que por motivos próprios não conseguem chegar ao valor da entrada, terão um reforço através dessa política municipal", explica o Executivo no texto.