Câmara autoriza Executivo a contratar para a Saúde

A Câmara de Porto Alegre autorizou o Executivo municipal a contratar novos profissionais da área da saúde para atuar no município. Os contratos serão temporários e tem por premissa suprir demandas no Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, Hospital de Pronto Socorro e Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul.

Ao todo serão 148 novos profissionais atuando na área da saúde, sendo 21 auxiliares de farmácia, um biomédico, 33 enfermeiros, quatro farmacêuticos, 83 técnicos em enfermagem e seis médicos especialistas.

A contratação prevista na proposta será por prazo determinado de 180 dias, sem prorrogação, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público de recursos humanos para a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) durante a Operação Inverno de 2023.

"Observa-se, historicamente, que a partir do mês de maio se faz necessário incrementar o sistema de saúde para dar conta do acréscimo de demanda de atendimento, tanto em função do vírus da influenza quanto do coronavírus, caracterizando uma demanda sazonal a ser atendida, através da otimização dos recursos existentes no intuito de reduzir as repercussões das doenças de inverno no funcionamento dos serviços essenciais do município", explica o Executivo no texto do projeto.