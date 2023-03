Prefeito encaminha veto parcial ao projeto de lei das portas giratórias

Agências

O prefeito Sebastião Melo (MDB) encaminhou à Câmara Municipal, nesta segunda-feira (20), veto parcial ao projeto de lei 477/22, de autoria do vereador Ramiro Rosário (PSDB). O veto é específico ao inciso I, do parágrafo 4° no artigo 1º da nova redação que atualiza a legislação de 1994. O prefeito justificou que a medida foi tomada a fim de resguardar a segurança nas agências e postos bancários com movimentação de dinheiro.O texto original proposto criava uma exceção para a obrigatoriedade de portas giratórias em agências e postos bancários em que haja cofre, guarda ou movimentação de numerário. O veto exclui o inciso I, que dizia: “se houver Plano de Segurança aprovado pela Polícia Federal nos termos da Lei Federal nº 7.102, de 20 de junho de 1983”. Assim, fica mantida a obrigatoriedade de portas giratórias em todas as agências bancárias com circulação de dinheiro.“O projeto tem o mérito de trazer a legislação para a vida real, criando um ambiente de atração de negócios de bancos digitais e novos modelos de atendimento no mercado financeiro. E a nossa preocupação é modernizar resguardando a segurança dos funcionários e dos usuários da rede bancária. Após um amplo debate com a categoria e os vereadores, defini pelo veto parcial como forma de contemplar as duas preocupações”, afirmou o prefeito.A nova legislação mantém, ainda, mesmo naqueles postos onde é dispensada a instalação de porta eletrônica, a manutenção de sistema de monitoramento ininterrupto em regime de 24 horas por sete dias da semana.