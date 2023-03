Executivo estadual define diretrizes do Plano Estratégico da Gestão

Agências

O governador Eduardo Leite (PSDB, foto), o vice-governador Gabriel Souza, os secretários de Estado e seus adjuntos estabeleceram, neste sábado, as diretrizes do Plano de Gestão Estratégica 2023-2026 do Rio Grande do Sul. O trabalho é resultado de dois dias de atividades realizadas no Workshop de Lideranças do Governo, que iniciou na tarde de sexta-feira, em Canela. O encontro, segundo Leite, promoveu o alinhamento do planejamento estratégico e da cultura organizacional, definindo os direcionamentos para garantir o novo ciclo de governo, com mais resultados, mais velocidade e melhor direção para atender a sociedade gaúcha". A atividade foi organizada pela Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG) para fortalecer o alinhamento estratégico dos representantes da alta gestão do Executivo estadual. De acordo com a secretária da SPGG, Danielle Calazans, as atividades possibilitaram a construção conjunta da estratégia que orientará a ação da gestão nos próximos quatro anos.