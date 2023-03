Prefeitos reunidos em Brasília apresentam demandas a Lula

Nikelly de Souza

O encontro da Frente Nacional dos Prefeitos (FNP) encerrou ontem com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O evento ocorreu em Brasília na segunda-feira e ontem. A expectativa no último dia era pela presençã do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O primeiro tema a ser discutido foi a participação dos municípios na reestruturação do programa Minha Casa Minha Vida - promovido pelo governo federal.