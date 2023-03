Prefeitos discutem pautas municipais junto à União

O prefeito da Capital, Sebastião Melo (MDB), participa de reunião da Frente Nacional dos Prefeitos, em Brasília. O evento teve início ontem e encerrará hoje. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), esteve presente no primeiro dia para debater a reforma tributária. Para esta terça-feira espera-se a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do vice Geraldo Alckmin (PSB), além de governadores, parlamentares e demais ministros.

No primeiro dia de evento foram debatidos temas como mobilidade urbana, reforma tributária e educação. O prefeito de Porto Alegre foi um dos painelistas do tema mobilidade, e defendeu a continuidade do apoio federal para custear a gratuidade da tarifa do transporte público a pessoas idosas.

"A ideia é pleitear apoio federal nos custos da isenção da tarifa do transporte público a pessoas com 65 anos ou mais", postou Sebastião Melo, em seu perfil do Twitter.

Para esta terça-feira está prevista a discussão de políticas de habitação, regulamentação do piso salarial dos Profissionais da Saúde e financiamento dos Hospitais Filantrópicos.