Luís Roberto Barroso recebe alta de hospital

Agência Estado

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), teve alta ontem do Hospital Sírio-Libanês, em Brasília. Ele estava internado após realizar duas cirurgias de emergência no aparelho digestivo. Na quinta-feira, o ministro já havia deixado a UTI e sido transferido para um quarto, mas até então sem previsão de alta. Na ocasião, a assessoria da Corte informou que a recuperação do ministro seguia "dentro do esperado". As informações são da agência Estado. Barroso já havia sido hospitalizado no fim de fevereiro para tratar uma hérnia incisional, resultado de uma cirurgia anterior. O ministro chegou a participar por videoconferência da sessão plenária de 1º de março.