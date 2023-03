Deputados reativam Frente Parlamentar da Inovação da Assembleia Legislativa

Reinstalada nesta quarta-feira (8), no Instituto Caldeira, em Porto Alegre, a Frente Parlamentar da Inovação da Assembleia Legislativa do Estado terá três grandes prioridades. O presidente da coalizão, deputado Marcus Vinícius (PP/RS), ressaltou em seu discurso que "a simplificação e desburocratização do setor, a redução da carga tributária e o fomento para que muitas empresas possam tirar do papel ideias serão três pilares fundamentais das discussões".

Além de Marcus Vinícius, estiveram presentes na cerimônia o presidente do parlamento gaúcho, Vilmar Zanchin, a secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia, Simone Stülp, o Diretor Executivo do Caldeira, Pedro Valério, e o presidente da Fecomércio, Luiz Carlos Bohn. Zanchin destacou que a casa legislativa trabalhará em prol do setor e completou: "Nunca tivemos um ambiente tão favorável e propício à inovação no Estado como agora. Temos vocação", ressaltou.

Representando o Executivo, Simone Stülp reforçou a necessidade de levar hubs de negócios e tecnologia a todas as regiões do Estado. "Precisamos interiorizar a inovação. Não somos feitos de partes. Queremos colocar o estado do Rio Grande do Sul como referência global de inovação, porque isso será revertido em qualidade de vida", salientou. De acordo com a secretária, o Estado contará com um significativo avanço no tema quando a Lei Gaúcha de Inovação (LGI), sancionada em 2021, for, de fato, executada.

O deputado Marcus Vinícius salientou que a transformação do Estado, em especial das cidades gaúchas, passa necessariamente pelo olhar atento à nova economia. "Trata-se, aqui, de desenvolvimento. Falar em inovação é falar em desbloquear o futuro, com olhar atento na ponta em que tudo acontece, as cidades gaúchas. Essa frente de trabalho chega para somar nas discussões que visam medidas ao avanço do setor da Indústria 4.0", finalizou.

A infraestrutura de inovação é um importante fator de competitividade do Rio Grande do Sul em nível nacional e internacional. Ao mapear os atores do ecossistema gaúcho, é possível identificar sua localização, atividades e meios de contato. Segundo dados da Secretaria de inovação, Ciência e Tecnologia, entre 2009 e 2018, o governo estadual totalizou investimentos de R$ 158,9 milhões. O recurso foi aportado para apoiar dezenas de projetos de polos tecnológicos, parques científicos tecnológicos e incubadoras de empresas de base tecnológica. Atualmente, o Rio Grande do Sul dispõe de seis parques científicos e tecnológicos, 43 incubadoras e 27 polos tecnológicos.