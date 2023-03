‘Paralisações terão ponto cortado’, afirma Leite sobre protestos dos professores

O governador Eduardo Leite (PSDB) afirmou que vai cortar o ponto dos professores que decidirem paralisar suas atividades para pressionar o governo. O movimento de paralisação é uma mobilização do Centro dos Professores do Estado do RS (Cpers/Sindicato) com o objetivo de alcançar um percentual maior na reposição salarial proposta pelo Palácio Piratini, que já tramita na Assembleia Legislativa.

“Paralisações terão o ponto cortado. Levamos três anos para fazer uma composição no episódio passado de paralisação e greve com pagamentos de dias parados. Minha disposição não é de fazer composição sobre as paradas. Dia parado é perdido, é não trabalhado e vamos fazer o corte do ponto desses trabalhadores que não estiverem trabalhando”, afirmou Leite.

“Respeito o desejo de quem quer ganhar mais, mas preciso garantir o serviço prestado, e serviço prestado é garantir escolas abertas para as nossas crianças e jovens”, concluiu o governador.

Cpers decidiu rejeitar o reajuste de 9,45% Em assembleia realizada na última sexta-feira (3), o, protocolado pelo Palácio Piratini no Parlamento gaúcho, e reforçar a reinvindicação de uma taxa de reposição salarial na ordem de 14,95% - a exemplo do aumento do piso nacional da categoria anunciado pelo governo federal.

Leite afirma que a Lei de Responsabilidade Fiscal impede o Executivo de propor um reajuste maior. “Eu adoraria ser capaz de dar um reajuste maior, mas a realidade fiscal é dura. O Estado foi surpreendido por decisão em nível nacional que forçou redução de alíquotas, que promovendo uma redução da nossa receita. A despesa de pessoal é sobre a receita. Se a despesa permaneceu e a receita caiu, percentualmente o Estado passou de 48% da despesa com pessoal, o que está acima do limite prudencial, limitando a possibilidade de reajustes a servidores”, justificou-se o tucano.

manifestação em frente à Assembleia Legislativa A mesma assembleia do Cpers definiu que a categoria faria três dias de paralisação. Um ocorreu na terça-feira (7), com. Outros será na próxima quarta-feira (15), quando é comemorado o Dia da Escola, e o último será em 22 de março, para quando são convocadas manifestações nacionais pela valorização da educação

O pronunciamento do governador foi criticado pela direção do Cpers. "É uma pena. O governador deixa fora categorias com salário miserável, como os funcionários de escolas. Sua proposta é de fazer com que os aposentados paguem seu reajuste - vai tirar da parcela de irredutibilidade e, se tiver reajuste, será menor que 9,45%. Diante de tudo isso, o governador tenta calar a boca dos professores. A gente repudia a atitude. Isso mostra que o discurso de valorização da educação não se concretiza”, disparou a presidente do sindicato, Helenir Schürer.