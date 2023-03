Governo do RS estuda sistema Free Flow para cobrança de pedágio na ERS-118

O governo do Rio Grande do Sul está refazendo os estudos para definir os caminhos para a cobrança de pedágio na rodovia ERS-118. Uma das possibilidades ventiladas pelo próprio governador Eduardo Leite (PSDB) é um sistema de cobranças Free Flow, modelagem de cobrança sem praças de pedágio e por quilômetro rodado.

O modelo foi aprovado para ser implementado no Brasil pelo Congresso Nacional em 2021, através da Lei 14.157/2021. O texto permite a “implementação da cobrança pelo uso de rodovias e vias urbanas por meio de sistemas de livre passagem, com o intuito de possibilitar pagamentos de tarifas que guardem maior proporcionalidade com o trecho da via efetivamente utilizado”. Ou seja, seria uma espécie de pedágio proporcional aos quilômetros rodados, e não necessariamente pelos trechos percorridos.

Leite afirmou que não instalará praças de pedágio na rodovia, mas o governo estuda meios de cobrar a utilização das estradas concedidas. “Não haverá praças de pedágio na ERS-118. Isso é um compromisso que já estabelecemos. Agora, ela integra um bloco de rodovias que trabalhamos na lógica de concessão. Reabrimos os estudos para definir qual é o caminho que dá sustentabilidade econômica para a concessão, de forma que possa viabilizar os investimentos importantes que elas precisam ter, inclusive na ERS-118”, disse o governador.

O Free Flow seria uma das possibilidades. “Esses estudos vão apontar quais são as alternativas. Patrocínio do governo? Possibilidade de cobrança através do Free Flow é admitido? Não é? Tudo vai se passar por uma grande discussão, mas praças de pedágio é um compromisso que a gente tem de não estabelecer ali”, ressaltou o chefe do Executivo.

Esse sistema de cobrança proporcional teria o objetivo de não prejudicar um ponto específico de uma estrada. Quando a possibilidade de praças de pedágio da ERS-118 passou a ser ventilada a partir da concessão do bloco de rodovias em 2022, apontou-se que cidades da Região Metropolitana poderiam ser prejudicadas.

A rodovia percorre trechos urbanos, e municípios com dificuldades de desenvolvimento econômico poderia ser prejudicadas, como Alvorada, que tem o Produto Interno Bruto (PIB) per capita mais baixo entre as cidades gaúchas, com R$ 13,5 mil, e Viamão, 490º PIB per capita gaúcho, com R$ 15,8 mil.

"Você puniria cidades que têm problemas de desenvolvimento econômico, como Viamão e Alvorada, com uma praça de pedágio. Dispersar a cobrança em duas praças de pedágio também não parecia encaminhar resolução. Eventualmente, o Free Flow pode ser um caminho que a gente distribui os custos de forma a não punir localidades”, argumentou Leite.

O governador ainda prometeu mais de 120 quilômetros de rodovias duplicados via concessão até o final do governo: “Uma série de obras bilionárias que vão acontecer e mais de 120 quilômetros de rodovias que serão duplicadas no Bloco 3 até o final deste governo, graças à concessão ter saído do papel".

Ainda durante a campanha eleitoral para o governo do Estado em 2022, tanto Leite quanto seu então adversário, Onyx Lorenzoni (PL), assinaram um compromisso com o Movimento RS-118 Sem Pedágio em que garantiam não instalar pedágios na rodovia.