Mesa aprova ampliação de vagas na Comissão do Plano Diretor

A Mesa Diretora da Câmara de Porto Alegre aprovou, nesta quarta-feira (8), a ampliação do número de vereadores que participam da Comissão Especial do Plano Diretor. O pedido partiu de parlamentares que reivindicavam uma maior representação na Comissão. A matéria, que prevê o aumento de 13 para 14 cadeiras, agora precisa ser aprovada em plenário.

Respeitada a proporcionalidade dos partidos ou dos blocos partidários, ficou definido que a cada três vereadores, caberá uma vaga na comissão. Assim, três blocos já começaram a ser delineados, mas ainda podem sofrer alterações.

O bloco 1 é o maior de todos até o momento, e dele sairão três representantes. É formado por PT, PCdoB e PSOL. No entanto, ainda não há a definição de nomes - com exceção do PCdoB que tende a indicar Giovani Culau e Coletivo.

Já o bloco 2 é composto por PL, Cidadania e PTB, tendo o total de seis parlamentares, assim terá direito a duas cadeiras. Um nome já está confirmado e será o de Jessé Sangalli (Cidadania), o segundo ainda está em definição.

O bloco 3 é formado por apenas dois partidos: Republicanos e Podemos. Com três parlamentares, terá direto há uma única cadeira que será representada por Fernanda Barth (Podemos).

O MDB não se vinculou a nenhum bloco, mas com três vereadores terá direito a uma cadeira, que será de Idenir Cecchim. O PP, também com o mesmo número, indicará o nome de Mônica Leal. O Novo, com dois vereadores, optou por indicar Mari Pimentel.

O PSDB não está em bloco, mas com quatro parlamentares terá direito a uma vaga. No entanto, o nome ainda não está acertado.

PSB, PSD, e Solidariedade - todos compostos por apenas um vereador - serão representados, respectivamente, por Airton Ferronato, Cláudia Araújo e Claudio Janta.

O PDT, com dois vereadores, ainda não definiu o seu indicado.