Titular da SSP-RS é eleito presidente do Conselho Nacional de Secretários de Segurança Pública

O secretário da Segurança Pública do Rio Grande do Sul, Sandro Caron, foi eleito presidente do Conselho Nacional de Secretários de Segurança Pública (Consesp) nesta quarta-feira (8). Caron é Delegado da Polícia Federal (PF) e possuí pós-graduação em Gestão de Políticas de Segurança Pública.

A escolha por aclamação ocorreu em reunião realizada por videoconferência com a presença de secretários da área de todo o País. Caron terá como vice o titular da Segurança do Rio Grande do Norte, coronel da reserva da Polícia Militar Francisco Canindé de Araújo Silva.

Ao destacar as diretrizes de combate à criminalidade que serão difundidas no Consesp, Caron mencionou a necessidade de se atualizar a legislação quanto à liberdade provisória de criminosos envolvidos em homicídios e assaltos. Ele afirmou que sua gestão irá trabalhar em conjunto para aperfeiçoar este mecanismo quanto às liberdades provisórias, à legislação penal e processual e ainda fortalecer a atuação integrada dos órgãos de segurança, envolvendo município, Estado e União, visando combater o crime organizado em todo país.

Cabe ao Consesp representar os interesses comuns das secretarias de Segurança Pública dos Estados e do Distrito Federal junto ao Ministério da Justiça e Segurança Pública e propor medidas para aperfeiçoamento do Sistema Único de Segurança Pública. O órgão também é responsável por propor a criação de grupos de trabalho com o objetivo de produzir e publicar estudos e diagnósticos para a formulação e a avaliação de políticas públicas relacionadas com segurança.