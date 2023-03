Governo do RS e MPT avaliam ações conjuntas de combate ao trabalho escravo

O governador Eduardo Leite (PSDB) se reuniu na manhã desta quarta-feira (8) com o procurador-geral do Trabalho (MPT), José de Lima Ramos Pereira, no Palácio Piratini. A pauta do encontro foi debater ações de combate ao trabalho escravo no Rio Grande do Sul. O MPT apresentou uma proposta de acordo para cooperação técnica com o governo do Estado com o objetivo de traçar medidas que impeçam a repetição do fato. No mês passado, mais de 200 homens foram resgatados em situação análoga à escravidão em Bento Gonçalves. Eles haviam sido contratados por uma empresa terceirizada das vinícolas Aurora, Cooperativa Garibaldi e Salton para trabalhar na colheita da uva em Bento Gonçalves.

Leite e Pereira ressaltaram a abordagem dada pelos órgãos públicos desde que o caso veio à tona, a importância de denunciar atitudes que firam a integridade do trabalhador e também a responsabilização dos envolvidos. O procurador do Trabalho destacou que a prática análoga à escravidão não é típica de uma região do País e nem de uma atividade, mas de “várias situações onde a busca pelo lucro é colocada acima da dignidade do trabalhador”. “É uma pauta que não importa apenas para estes trabalhadores, mas para a atividade econômica inclusive. As empresas devem saber, até para garantir a concorrência leal, que a decadência do setor vai ser de acordo com a degradação do próprio trabalhador. O trabalho indecente não pode ser aceito, tem que haver uma dignidade perseguida”, frisou.

O papel dos órgãos públicos, disse, é essencial para garantir a proteção do trabalhador. “A principal resposta que o Estado tem que dar é essa: governo do Estado se reunindo, Tribunal Regional do Trabalho se reunindo, o procurador-geral vindo com toda a equipe para que o Estado do Rio Grande do Sul tenha o acolhimento. Não estamos falando apenas de um trabalhador, mas de dezenas, e podem existir mais”, exemplificou Pereira.

Além do Rio Grande do Sul, o caso envolveu também a Bahia, uma vez que 197 trabalhadores resgatados vieram do estado do Nordeste. A audiência entre Pereira e o governador gaúcho contou ainda com a presença dos procuradores-chefes do MPT-BA, Luís Carneiro, e do MPT-RS, Rafael Foresti Pego, além de integrantes do Grupo Especial de Atuação Finalística (GEAF) que reúne procuradores dos dois estados.

Questionado sobre a responsabilização dos envolvidos, o procurador explicou que, no caso das vinícolas, é total. “Elas são as donas da atividade econômica. A responsabilidade tem que ser não só de fazer o seu trabalho, mas também fiscalizar as empresas terceirizadas contratadas”, afirmou.

As vinícolas podem sofrer ações trabalhistas e indenizatórias, como o pagamento de dano moral. Em caso de responsabilização solidária, as empresas podem ainda sofrer a expropriação de imóveis e ficar impedidas de receber financiamentos públicos, além dos demais reflexos criminais impostos a partir das investigações.

Nesta quinta-feira (9), o MPT tem uma reunião com as empresas envolvidas no caso. O Ministério está elaborando um acordo com as vinícolas que contratavam a empresa Fênix, responsável pela contratação dos trabalhadores em situação análoga à escravidão. Em caso de não se chegar a um consenso entre as partes e o órgão, a questão será judicializada.

“É compromisso nosso, do governo do Estado, que tem a mesma indignação que todas as pessoas tiveram, não apenas no Rio Grande do Sul como no Brasil, de alinhar as ações para garantir à população que essas ações sejam julgadas e punidos os responsáveis, e assim se dê a segurança a todos para que tenhamos um Estado livre dessa prática absolutamente indesejada”, garantiu Leite. O governador lembrou que, no caso descoberto em Bento Gonçalves, a safra da uva havia começado em janeiro e chegou-se ao seu conhecimento cerca de um mês e meio após o início da colheita. Tão logo os órgãos públicos foram acionados – Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, MPT, entre outros, a resposta para combater o crime foi rápida.

À medida que for feita a responsabilização dos envolvidos, os danos à imagem do Rio Grande do Sul provocados pelo episódio diminuirão, avaliou Leite. Ele citou a trajetória das vinícolas, com mais de 100 anos de atuação e envolvimento de milhares de pessoas na cadeia produtiva, que representa uma atividade econômica de peso no Rio Grande do Sul.

“Não podemos tomar isso como uma prática geral do setor vitivinícola. São milhares de pessoas, 20 mil propriedades, especialmente pequenas, de famílias que atuam no setor vitivinícola e empresas fazendo do jeito certo. É justamente em defesa dessas pessoas que fazem a coisa certa que a responsabilização deve ocorrer na forma da lei e das regras. O RS não aceita esse tipo de atividade, valoriza o trabalho e vai construir condições para que situações como essa jamais aconteçam novamente”, ressaltou.