Mesa Diretora votará ampliação de cadeiras da Comissão do Plano Diretor

Nikelly de Souza

Na manhã desta quarta-feira (8) será votada em reunião da Mesa Diretora uma alteração no regimento da Casa que permite ampliar o número de vereadores que irão compor a Comissão Especial do Plano Diretor. No regimento atual, há 13 cadeiras, a proposta é que esse número aumente para 14. Com isso, a tendência é de que o vereador Cláudio Janta (SDD) seja contemplado com uma das vagas.