Vereadoras tomam posse em alusão ao dia 8 de março

Agências

Duas vereadoras suplentes tomaram posse na sessão desta segunda-feira (6). Elaine Kovalski (PT) entra no lugar de Jonas Reis (PT) e Cris Medeiros, também do PT, ocupa o lugar do vereador Aldacir Oliboni (PT). Ambas assumiram o mandato em alusão ao Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 8 de março. Elaine destacou a causa animal como sua pauta principal. Já Cris Medeiros traz como bandeira a defesa da assistência social nas periferias. Elas ficam no cargo até quarta-feira (8). Giovani Culau e Coletivo (PCdoB) afirmaram que também irão ceder seu mandato para o Coletivo Cuca Congo (PCdoB) na data.