Gestão do Parque Saint Hilaire é cedida ao município de Viamão

Foi sancionada a lei que tranfere a administração do Parque Municipal Saint Hilaire para o município de Viamão pelos próximos 30 anos. A matéria havia sido aprovada na Câmara dos Vereadores no final do ano passado e aguardava a sanção do prefeito, que foi realizada ontem.

A justificativa do Executivo, responsável pela elaboração do projeto, é de que 82% do território estão localizados no município de Viamão. O parque possui uma área total de aproximadamente 1.500 hectares.

"Temos a certeza que farão a gestão e conservação ambiental do espaço com muita responsabilidade e cuidado. A conquista é de todos nós e será um passo enorme para dar sustentabilidade à Região Metropolitana. Feliz de uma cidade que tem tamanha riqueza ambiental", afirmou em nota o prefeito da Capital, Sebastião Melo (MDB).