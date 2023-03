Três municípios do RS têm novos prefeitos e vices

Neste domingo (5), os eleitores de três cidades gaúchas escolheram novos prefeitos e vice-prefeitos em pleito suplementar.

Em Capão do Cipó, foram eleitos Adair Fracaro Cardoso e Elso Engleitner, da Coligação União Democrática Popular (PSD, PDT, MDB), com 1.390 votos (61,21% dos votos válidos). Em Miraguaí, foram eleitos Luis Carlos Herrmann e Vanderli Antônio Lunardi, do MDB, com 2.052 votos (60,87% dos votos válidos). E, em Redentora, os eleitos foram Malberk Antoine Kunst Dullius e Noedi Casagrande, da Coligação Juntos Podemos Mais (MDB, PDT, União Brasil, PSB e Federação Brasil da Esperança - PT/PCdoB/PV).