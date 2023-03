Inicia amanhã a Conferência do Plano Diretor de Porto Alegre

Inicia amanhã e segue nos dias 8 e 9 de março a Conferência de Avaliação do Plano Diretor de Porto Alegre, que fará uma leitura atual da cidade com base no documento que rege o planejamento urbano.

Organizada pela prefeitura de Porto Alegre, a atividade será realizada na Pucrs (Av. Ipiranga, 6681), das 8h30min às 18h, com intervalo ao meio-dia. A participação na conferência é gratuita, mas as vagas são limitadas - a inscrição pode ser feita de forma on-line.

No primeiro dia acontecerá um debate geral com palestras, no Salão de Atos da Pucrs, sobre os sete eixos temáticos definidos pela prefeitura. São eles: desenvolvimento social e cultural; ambiente natural; patrimônio cultural; mobilidade e transporte; desempenho estrutural e infraestrutura urbana; desenvolvimento econômico; e gestão da cidade.

Com base nestes mesmos temas, os participantes serão divididos em grupos de trabalho no segundo dia, momento em que acontecem oficinas de avaliação.

Ainda restam vagas em alguns dos chamados eixos temáticos ou para quem quiser se inscrever sem se vincular a um grupo de discussão.

O encerramento contará com a apresentação do que cada grupo produziu nas oficinas e votação de diretrizes que irão embasar a elaboração do projeto de lei da revisão.