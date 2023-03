Secretário do Trabalho encaminha assistência a resgatados em situação análoga à escravidão

O secretário de Trabalho e Desenvolvimento Profissional, Gilmar Sossella, esteve em Montenegro na tarde desta sexta-feira (3) para colocar os serviços da pasta à disposição dos trabalhadores resgatados de situação análoga à escravidão na Serra e que residem na cidade da Região Metropolitana. Eles faziam parte do grupo de contratadas por uma empresa terceirizada para trabalhar na colheita da uva em Bento Gonçalves para três vinícolas e eram submetidas a condições análogas à escravidão. Os demais trabalhadores resgatados na operação desencadeada no dia 22 de fevereiro retornaram à Bahia no sábado passado (25/2).

Em reunião na agência onde são feitos os atendimentos da Fundação de Trabalho e Ação Social (FGTAS) e do Sistema Nacional de Emprego (Sine), foram encaminhados trâmites para que os ex-empregados da empresa terceirizada investigada possam alcançar a reinserção no mercado de trabalho, bem como realizar qualificações e capacitações.

Na oportunidade, o secretário ouviu o relato de um dos trabalhadores, bem como suas expectativas para o futuro profissional. Na sequência, o jovem fez o cadastro no Sine. Ele retornará à agência para verificar as vagas ofertadas, além das opções de cursos profissionais.

"As equipes da secretaria e da FGTAS darão sequência ao contato com todos os demais trabalhadores que decidiram permanecer no Rio Grande do Sul, a fim de prestar toda a assistência e o acompanhamento necessários para que possam retomar suas atividades, com toda a segurança e direitos garantidos", afirmou Sossella.

As ações da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Profissional (STDP) ocorrem em desdobramento às medidas definidas pelo grupo de trabalho instituído pelo governador Eduardo Leite, envolvendo diferentes secretarias, para acompanhar as ações já articuladas e para tratar de outras medidas emergenciais no âmbito da administração estadual. O governador destacou que a prioridade é garantir apoio e assistência aos trabalhadores resgatados.

Também participaram da reunião em Montenegro o diretor-adjunto de Trabalho, Emprego e Renda, Wellington Andrade, o chefe de gabinete da STDP, Jair Müller, a coordenadora da agência do FGTAS/Sine de Montenegro, Elza Pereira, o agente administrativo Nelson Timm, o coordenador regional da 11ª Região Desenvolvimento Social, Fabiano Piazer Pilar, e o delegado regional do Trabalho da 18ª Região, Artur Viana.