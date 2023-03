Servidores dizem ter recebido abaixo do mínimo regional

Servidores públicos do Rio Grande do Sul denunciam o governo do Estado por receberem salários abaixo do piso regional em janeiro e fevereiro. Segundo os funcionários do serviço público, o pagamento estaria sendo feito com base no piso regional antigo, no valor de R$ 1.419,86.

Em dezembro de 2022, a Assembleia Legislativa aprovou a proposta do Executivo de reajuste de 10,6% no salário mínimo regional.

De acordo com a Lei 15.911, de 22 de dezembro de 2022, sancionada pelo então governador Ranolfo Vieira Júnior (PSDB), os servidores do Estado passariam a ter o salário mínimo regional fixado no valor de R$ 1.570,36 desde a data da publicação da matéria - ou seja, nove dias de dezembro do ano passado, o mês de janeiro e o mês de fevereiro.

O Jornal do Comércio teve acesso ao contracheque de alguns servidores que receberam R$ 1.419,86 em fevereiro - valor R$ 150,50 abaixo do mínimo legal.

O deputado estadual Luiz Fernando Mainardi (PT) enviou a denúncia para a Casa Civil do governo, que já está ciente da questão. Por nota, a pasta informou que "a Casa Civil recebeu a demanda e irá solicitar análise técnica sobre o tema".

De acordo com a análise realizada pela bancada do PT na Assembleia Legislativa, mais de 14 mil funcionários públicos estão recebendo abaixo do piso.

"Fiquei preocupado", declarou Mainardi, líder da bancada do PT, que recebeu a denúncia e pediu a análise da assessoria. "Já é um absurdo que quase 15 mil servidores públicos estaduais recebam menos que o salário mínimo, precisando de completivo, mas não os pagar conforme a lei, além de um crime é uma afronta à dignidade desses servidores."

Ainda na manhã desta quinta-feira, Mainardi, a presidente do Centro de Professores do Estado do RS (Cpers) Helenir Schurer e a presidente do Sindicato de Funcionários das Escolas Públicas do RS (Sinfers) Viviane Pereira apresentaram a denúncia ao chefe de gabinete do secretário da Casa Civil, Jonatan Bronstrup, que anotou as informações e pediu um requerimento formal para que a secretaria possa averiguar o fato.

O deputado ainda ressaltou que a Lei do Piso, aprovada em novembro de 2022, prevê que a data-base para o reajuste do piso regional é 2 de fevereiro. "Já estamos na data-base e o governo ainda não sinalizou qualquer proposta para o salário mínimo gaúcho. Estamos aguardando", cobrou.

O novo salário mínimo regional foi aprovado após longas negociações entre o governo do Estado, a oposição, sindicatos da categoria e liderança do Executivo no Parlamento. inicialmente, o reajuste proposto era de 7,7%, mas o Palácio Piratini acabou cedendo uma reposição na casa dos 10,6% - aprovado na última sessão da 55ª legislativa do Parlamento.