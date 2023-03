Anielle Franco é eleita uma das Mulheres do Ano

A revista Time incluiu Anielle Franco em sua seleção de Mulheres do Ano de 2023. Ex-jogadora de vôlei e professora de inglês, a irmã de Marielle Franco - vereadora do Rio de Janeiro pelo PSOL (Partido Socialismo e Liberdade) assassinada em 2018 em um crime até hoje não solucionado- foi nomeada ministra da Igualdade Racial pelo governo Lula em janeiro, assim que o petista assumiu.

Anielle é a única brasileira na lista de 12 personalidades eleitas pelo veículo, que inclui nomes de áreas tão diversas quanto esporte, meio ambiente, finanças e cultura -as atrizes Cate Blanchett, Angela Bassett (de "Pantera Negra: Wakanda para Sempre") e Quinta Brunson (de "Abbott Elementary", série que ela também escreve e produz) e a cantora Phoebe Bridgers são algumas das outras das escolhidas.

No texto em que explica o processo de seleção, a Time afirma que uma das semelhanças entre várias das mulheres selecionadas é o fato de que sua motivação para promover mudanças se deu depois de elas enfrentarem grandes desafios.

Segundo a revista norte-americana, é o caso de Anielle, que se voltou para a política depois que Marielle foi assassinada. Mais tímida do que a irmã cinco anos mais nova, ela conta em entrevista ao veículo que até então costumava ficar nos bastidores quando se tratava de ativismo. "Perdi o medo quando mataram minha irmã. Agora luto por algo muito maior do que eu", diz.

No campo da política, outras das eleitas foram a ucraniana Olena Chevtchenko, fundadora de uma ONG que defende mulheres e membros da comunidade LGBTQIA no país; a mexicana Verónica Cruz Sánchez, que expandiu uma iniciativa que ajudava mulheres a abortar no México para os Estados Unidos depois de a Suprema Corte americana revogar o direito; e a iraniana Masih Alinejad, ativista pelos direitos das mulheres que teve um papel importante na onda de protestos contra o regime clerical iniciada no ano passado, após a morte de uma jovem detida pela polícia por supostamente não usar o hijab, o véu islâmico.