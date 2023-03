Câmara de Caxias vota nesta quinta-feira admissibilidade da cassação de Sandro Fantinel

A Câmara Municipal de Caxias do Sul votará nesta quinta-feira (2) a admissibilidade do requerimento para a abertura de processo de cassação do vereador Sandro Fantinel (sem partido, ex-Patriota) após fala xenófoba em relação a trabalhadores que viviam situação análoga à escravidão em vinícolas da serra gaúcha.

O requerimento pode ser acatado em votação de maioria simples realizada pelo 23 vereadores do Legislativo. Portanto, os votos de 12 vereadores são necessários para a abertura do processo.

Após, seria sorteada uma comissão de cassação formada por três vereadores, que devem definir presidente e relator. A comissão poderá atuar durante 90 dias e produzir um relatório que será entregue aos demais parlamentares.

Ao fim dos trabalhos da comissão e da produção do relatório, os vereadores votam, em plenário, a cassação definitiva do mandato do vereador Sandro Fantinel, que foi expulso do Patriota, sigla pela qual foi eleito em 2020.

"Caxias é receptiva, o povo é trabalhador, acolhemos todo mundo bem. Temos 30 nacionalidades diferentes em Caxias e 600 crianças de outros países em escolas infantis. Caxias foi colonizada por imigrantes. A atitude do vereador não representa o que a cidade é", afirmou o presidente da Câmara caxiense, José Pascual Dambrós (PSB).

Institucionalmente, o Legislativo da cidade, que também é produtora vitivinícola, emitiu ainda ontem uma nota de repúdio em relação às falas do vereador. "A Câmara Municipal de Caxias do Sul é a casa da representatividade e do respeito. Por isso, a Mesa Diretora não compactua com nenhuma manifestação de preconceito, discriminação, racismo ou xenofobia. Pedimos desculpas ao povo baiano e a todos os migrantes que se sentiram atacados, destacando que são todos muito bem-vindos em nossa Caxias do Sul", diz a nota.