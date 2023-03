Partido Patriota expulsa vereador de Caxias por falas xenofóbicas

casos de trabalho análogo à escravidão fiscalizados em Bento Gonçalves O partido Patriota anunciou nesta quarta-feira (1º) a expulsão do vereador de Caxias do Sul, Sandro Fantinel, da sigla. Ao comentar os, o parlamentar ofendeu, nesta terça-feira (28), o povo baiano e aconselhou os agricultores a não contratarem mais pessoas da Bahia para trabalhar na colheita da uva. O Patriota emitiu um comunicado oficial informando a expulsão de Fantiel.

criticaram as falas de Fantiel O caso repercutiu nacionalmente e os governadores do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), e da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT),

CONFIRA O QUE DISSE O VEREADOR:

“E agora o patrão vai ter que pagar a empregada pra fazer a limpeza todo o dia pros bonitos também? É isso que tem que acontecer... Temos que colocar eles num hotel cinco estrelas pra não ter problema com o Ministério do Trabalho? É isso que nós temos que fazer? Conversem comigo, vamos criar uma linha e vamos contratar argentinos porque todos os agricultores que têm hoje argentino só batem palma. São limpos, trabalhadores, corretos, cumprem o horário, mantêm a casa limpa e no dia de ir embora ainda agradecem o patrão pelo serviço prestado e o dinheiro que eles receberam. Agora com os baianos que a única cultura que eles têm é viver na praia tocando tambor era normal que se fosse ter esse tipo de problema. Que isso sirva de lição. Deixem de lado aquele povo que é acostumado com Carnaval e festa pra vocês não se incomodar novamente”, disse o vereador.

LEIA COMUNICADO OFICAL DO PARTIDO PATRIOTA:

"O discurso está maculado por grave desrespeito a princípios e direitos constitucionalmente assegurados, à dignidade humana, à igualdade, ao decoro, à ordem, ao trabalho, já que se referem de forma vil a seres humanos tristemente encontrados em situação degradante.

Esta situação torna inconciliável sua permanência nas fileiras do PATRIOTA, partido que prima pelo respeito às leis, à vida e à equidade.

Diante disso, o PATRIOTA NACIONAL vem comunicar Vossa Excelência, Exmo. Sr. Sandro Luiz Fantiel, vereador de Caxias do Sul/RS que fez uso desabonador da tribuna no exercício do mandato, quanto à sua expulsão das fileiras do partido na data de hoje.

Esta decisão foi oficiada à Vossa Excelência, à Câmara Municipal de Caxias do Sul/Rs, à justiça eleitoral, à imprensa e ao público.

Atenciosamente, PATRIOTA NACIONAL"