Em Porto Alegre, 7 novos vereadores tomam posse na Câmara

Na cerimônia de posse dos novos vereadores da Câmara Municipal de Porto Alegre, ingressaram sete novos nomes para compor o quadro de parlamentares. São eles: Giovani Culau e Abigail Pereira, ambos do PCdoB, Professor Alex Fraga (PSOL), Marcelo Bernardi (PSDB), Tiago Albrecht (NOVO), Marcelo Sgarbossa (sem partido) e Reginete Bispo (PT) - que precisou assumir a vereança após o Legislativo barrar seu requerimento que previa o afastamento temporário do cargo como vereadora.

Os sete novos parlamenteares assumem mandato na Capital gaúcha após as eleições do ano passado, quando sete então vereadores foram eleitos em outubro e mudaram de esfera, assumindo cargos de deputado na Assembleia Legislativa ou na Câmara Federal.

A sessão solene de posse, que contava com um número elevado de público em plenário, iniciou com um clima tenso, após vereadores denunciarem a presença de um indivíduo que estava impedido de ingressar no interior do plenário desde 2021. O caso ocorreu em outubro daquele ano, quando houve uma votação envolvendo o veto ao passaporte vacinal em Porto Alegre. Na ocasião, houve denúncias de manifestantes que carregavam cartazes exibindo suásticas, símbolo do Nazismo alemão.

Por essa razão, o Legislativo impediu a entrada de integrantes identificados daquele grupo nas dependências da Câmara, bem como participar de sessões nas galerias. A presença do homem gerou tumulto, que cessou assim que o atual presidente da Casa, Hamilton Sossmeier (PTB), determinou a sua expulsão.

Temas nacionais também estiveram presentes na sessão solene. Os vereadores Alexandre Bobadra (PL), Jesse Sangalli (SDD), Cassiá Carpes (PP) e o recém-chegado Tiago Albrecht (Novo) manifestaram oposição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) através de um adesivo com conteúdos contrários ao governo. Falas que criticavam o governo Lula também foram ditas em tribuna, o que gerou vaias da oposição e de parte do público.