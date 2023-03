Legislativo gaúcho terá espaços para tratar estiagem, pedágios em rodovias gaúchas e violência contra mulheres

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul ganhará duas comissões especiais temporárias para tratar de assuntos que estão em pauta no meio político-administrativo neste início de 56ª legislatura do Parlamento gaúcho: a estiagem, que mais uma vez assola a produção agrícola do Estado e deixa mais de 340 municípios em situação de emergência, e a situação das rodovias concedidas no Estado, que podem ganhar mais pedágios.

O Parlamento também vai recriar a Frente Parlamentar de Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres. A frente foi homologada pela Mesa Diretora nesta terça-feira (28), após conseguir as 19 assinaturas necessárias para sua abertura. Já as comissões da estiagem e rodovias foram aprovadas por unanimidade em plenário, também nesta terça.

No caso da estiagem, será uma Comissão de Representação Externa para acompanhar os impactos gerados pela seca e sugerir alternativas para amenizar as perdas ambientais, sociais e econômicas.

A crise hídrica deste verão ocorre em sequência à estiagem do verão 2021/2022, ocasionando uma continuidade dos impactos para a produção de grãos no Estado. A situação não é novidade. Os órgãos de controle estimam que o Rio Grande do Sul sofre estiagens pelo menos em três anos a cada 10. Nas últimas temporadas, a seca tem afetado o Estado de forma ainda mais recorrente. O requerimento da comissão foi feito pela Mesa Diretora.

Já a comissão especial para fiscalização das concessões de rodovias no Estado foi proposta pelo deputado Luiz Marenco (PDT). “Queremos averiguar a criação de mais pedágios no Estado do Rio Grande do Sul. Federais, são mais 13. Na (rodovia) BR-290, eles querem criar mais quatro, na BR-116 querem mais cinco e depois tem outros espalhados por outros lugares. Queremos averiguar a necessidade se isso, de fato, precisa ser criado. Vamos juntar a região da Costa Doce, a região Carbonífera e outras regiões do Estado para conversarmos. E depois teremos que ir à Brasília também”, explicou o pedetista.

Ainda, a Frente Parlamentar de Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres será coordenada pelo deputado Adão Pretto Filho (PT), num processo de continuidade dos trabalhos do ex-deputado e seu irmão, Edegar Pretto (PT), que liderou de 2011 a 2022 a iniciativa pioneira no País.

“A retomada da Frente nesta legislatura é muito simbólica e importante. O objetivo central é darmos continuidade e luz à causa no Parlamento. Queremos dialogar principalmente com os homens, porque, na maioria das vezes, a violência contra as mulheres é cometida por quem as conhece, como o namorado, o marido ou ex-companheiro. Então, é com eles que nós precisamos conversar para mudar essa sociedade, que infelizmente ainda é muito preconceituosa e machista”, afirmou Adão Filho.