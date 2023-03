Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal recebe reivindicações da Retomada Gãh Ré

A primeira reunião presencial da Comissão de Defesa do Consumidor, Direitos Humanos e Segurança Urbana (Cedecondh) ocorreu na tarde desta terça-feira (28), na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Na reunião, foi abordada a questão da Retomada Multiétnica Kaingang e Xokleng, que ocupa parte do Morro Santana desde outubro de 2022.

A reunião foi convocada pelo vereador e membro da Cedecondh, Pedro Ruas (PSOL). O objetivo do encontro era discutir as reivindicações da população da Retomada, especialmente, as relacionadas a moradia, saúde e educação. Estavam presentes representantes da Secretaria Municipal da Educação (Smed) e do Departamento de Municipal de Habitação (Demhab). A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre também recebeu o convite para a reunião, porém não enviou representantes.

A cacica Iracema, líder da Retomada Kaingang Xokleng, compareceu a reunião, juntamente com sua filha, sua neta e o advogado Darlo Sartori Jr., que representa a comunidade indígena do Morro Santana. Antes de sua fala inicial, a cacica fez uma oração, e, em seu pronunciamento, declarou que está há "40 anos lutando pelas vias legais e esperando", se referindo a luta pelo seu direito a terra. "Faço isso pelos meus netos, pela nossa continuação", finalizou.

Ao final da reunião, foram feitos encaminhamentos tanto com a Smed quanto com o Demhab. O Procurador Federal presente, Pedro Nicolau, também prometeu providências relacionadas à saúde e saneamento. A cacica se declarou satisfeita com o resultado do encontro, bem como o vereador Pedro Ruas: "Considero o que aconteceu satisfatório sim, eu gostei muito da reunião. Conseguimos fazer encaminhamentos municipais e federais, com relação a saneamento e saúde. Também avançou a acessando até mais do que a gente imaginava, porque o nosso âmbito via de regra tem o limite do município" finalizou ele.