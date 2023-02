Quatro municípios gaúchos elegem prefeitos neste domingo

Neste domingo (05), ocorrem às eleições suplementares em quatro cidades do Rio Grande do Sul: Capão do Cipó, Caseiros, Miraguaí e Redentora. As novas eleições ocorrem devido a irregularidades nas campanhas eleitorais dos candidatos eleitos em 2020.

Em Capão do Cipó, os candidatos são Leandro Melo Pereira (PP), que concorre em chapa pura, e Adair Fracaro Cardoso (PDT), coligado com PSD e MDB.

Em Caseiros, os candidatos são Dorvalina Azevedo de Quadros (PP) e Cleomar Junior Cecchin (MDB). Ambos os partidos concorrem em chapa pura.

Em Miraguaí, Os candidatos são Ricardo Barbosa Fink (PTB) e Luis Carlos Herrmann (MDB). Ambos os partidos concorrem em chapa pura.

Em Redentora, somente uma chapa apresentou candidatura: Malberk Antoine Kunst Dullius como candidato a prefeito e Marcos Cesar Giacomini como candidato a vice, ambos do MDB, partido que integra a Coligação com PDT, União Brasil, PSB e federação com PT/PcdoB/PV.