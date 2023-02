Eduardo Leite reúne aliados para discutir estiagem e piso do magistério

O governador Eduardo Leite (PSDB) terá, nesta segunda-feira (27), às 17h, sua segunda reunião com os deputados estaduais que compõem a base aliada do governo no Parlamento gaúcho. O encontro, além de tratar de ações contra estiagem e o projeto de reajuste do piso do magistério, também deve preparar a pauta legislativa do ano.

Os trabalhos no Legislativo estão se normalizando, com sessões plenárias. Nesta terça-feira (28), serão retomados também os trabalhos das comissões permanentes da Assembleia.

Assim, Leite reunirá aliados e secretários de Estado para projetos e políticas públicas que o Palácio Piratini poderá enviar para análise dos deputados ao longo do ano. Será a primeira vez que Leite deve expor maiores detalhes sobre a pauta legislativa do Executivo em 2023 em uma reunião oficial com a bancada governista.

“Vamos fazer essa reunião para que se anteceda os trabalhos das comissões, para ouvir opiniões sobre ideias e ações que achamos que devem ser praticadas e que, mais adiante, poderemos encaminhar para a Assembleia”, adiantou o líder do governo no Parlamento, deputado Frederico Antunes (PP).

A estiagem também deve ser tema do encontro. A seca assola a produção agrícola do Rio Grande do Sul mais uma vez e a crise hídrica já coloca 340 cidades em situação de emergência no Estado. Na quarta-feira passada, o governo federal anunciou o aporte de R$ 430 milhões para o combate da estiagem no Estado. Leite vai atualizar os deputados quanto à aplicação destes recursos.

“Vamos apresentar quais ações que já estamos praticando, quais dependem de documentação, de regularização. Tem que ter comprovação de para onde vai esse dinheiro e inclusive organizar para fazer chegar os recursos aos municípios”, explicou Antunes.

Na pauta da educação, o governador deve apresentar o plano de reposição salarial dos professores. Em 14 de fevereiro, anunciou reajuste de 9,45% para todos os níveis do ensino estadual, para servidores na ativa e aposentados com paridade.

Apesar do anúncio, o governo continua negociando com o Centro de Professores do Estado do RS (Cpers Sindicato), que entende que o correto seria um reajuste de 14,95%, anunciado pelo governo federal para piso nacional do magistério.

A reunião ocorre no Palácio Piratini a partir das 17h e tem previsão de duração de duas horas.

Foi no mesmo dia em que anunciou o reajuste salarial para os professores do Estado que Leite reuniu a base aliada pela primeira vez. Na ocasião, em um café da manhã no Galpão Crioulo do Piratini, o governador ressaltou a importância do diálogo para conseguir direcionar as ações aos interesses que atendam a sociedade.

O principal tema tratado então fora a perspectiva quanto às compensações esperadas da União com relação às perdas da arrecadação do ICMS, que, segundo o governador, somaria cerca de R$ 7 bilhões para os cofres gaúchos.