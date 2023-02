Governo estadual inaugura quartel de bombeiros em Caxias do Sul

Foi inaugurado pelo governo do Estado, nesta sexta-feira (24), o quartel do 3º Grupamento do 5° Batalhão de Bombeiros Militares no município de Caxias do Sul. A nova sede contemplará toda a zona norte da cidade, beneficiando 32 bairros e mais de 100 mil pessoas. A abertura, que atende a uma antiga demanda da comunidade, contou com a presença do governador Eduardo Leite.

A solenidade marcou a retomada dos serviços do Corpo de Bombeiros Militar naquela região. A base que atendia à zona norte foi fechada havia sete anos, e a reativação era bastante aguardada pela população. Como o antigo prédio necessita de uma completa reforma, o governo do Estado realizou a locação de um pavilhão a fim de viabilizar as operações. O local foi preparado para receber a nova unidade dos bombeiros e assegurar o retorno dos atendimentos.

O governo providenciou os equipamentos, os veículos e o efetivo necessários à reabertura. O espaço servirá de base para a atuação de 14 militares, que foram destacados para Caxias do Sul. O investimento contou com recursos do Programa Avançar.

Situada à Rua Vitório Fabris, no bairro Pioneiro, a nova sede está situada próxima à rodovia RS-453, para agilizar a prestação do serviço.