Porto Alegre abre inscrições para Conferência de Avaliação do Plano Diretor

Estão abertas as inscrições para a Conferência de Avaliação do Plano Diretor de Porto Alegre, que será realizada nos dias 7,8 e 9 de março no Salão de Atos da Pucrs. O evento ocorrerá das 9h às 18h, e tem o objetivo de analisar as regras urbanísticas da cidade. É no momento da inscrição que o participante deverá indicar qual dos sete eixos temáticos tem interesse em debater: desenvolvimento social e cultural; ambiente natural; patrimônio cultural; mobilidade e transporte; desempenho estrutural e infraestrutura urbana; desenvolvimento econômico; e gestão da cidade. Há ainda a opção de não se vincular a nenhum dos eixos de debate. A participação é gratuita, mas as vagas são limitadas. A inscrição pode ser feita através do Link https://www.even3.com.br/conferencia-de-avaliacao-do-plano-diretor-307873/