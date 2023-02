Bancada gaúcha deve ter revezamento de liderança no Congresso Nacional

Renovação na frente gaúcha em Brasília: após oito anos, o deputado federal Giovani Cherini (PL) deixará o cargo de líder da bancada do Rio Grande do Sul no Congresso Nacional.

Para o cargo, existe uma proposta de revezamento da liderança da bancada gaúcha, onde os quatro partidos com mais cadeiras indicariam um líder por ano para a legislatura.

Para a proposta se concretizar, seria necessária a mudança de estatuto da bancada - algo que só pode ser feito com o quórum mínimo de 24 (dos 31) deputados e dois (dos três) senadores do RS.

“Tem um critério, que eu defendo, que é de nós termos um giro com as maiores bancadas. Hoje, a maior é a do PT, que indicaria para o primeiro ano. A segunda maior bancada indicaria para o segundo”, explicou o deputado Afonso Hamm (PP).

“Cherini tocou um bom tempo porque estava conduzindo bem. A gente entendeu que ele estava com muita dedicação e foi importante. Agora é um novo momento”, concluiu.

Cherini confirmou à reportagem que não apresentará seu nome para a eleição do novo líder, que ocorre em março. “Vou sair. Já venci os oito anos. Fiz meu trabalho, dividi tudo que pude com os senadores e deputados. Acho que ninguém pode dizer que não fiz da melhor forma. Sempre fui eleito por unanimidade. Cumpri minha missão trazendo R$ 1,6 bilhão para o Estado nesses oito anos”, confirmou o deputado.

Porém, Cherini não concorda com o revezamento na liderança. Ele faz parte do grupo de parlamentares que defende o deputado Carlos Gomes (REP) como próximo líder da bancada gaúcha.

“Defendo o Carlos Gomes. Ele é um conciliador. Acho que revezamento dificulta porque tem muito projeto que leva dois anos. Vai ter muito líder que não vai conseguir entregar nada. E as bancadas menores? Nunca vão ser líderes?”, questionou Cherini.

“Sempre fui a favor de ser como na presidência da Câmara (dos Deputados), em que qualquer parlamentar pode concorrer. A eleição é anual. Todo ano pode mudar. Se estiver bem, continua. Se não estiver, muda. O acordo vai excluir as menores bancadas, que são a maioria”, protestou o, por enquanto, líder dos gaúchos no Legislativo nacional.

A eleição para a escolha do novo líder ocorrerá em março, com data ainda a ser definida.