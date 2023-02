UB reforça 'independência' e negocia aliança com PP

Nascido da fusão entre o DEM e o PSL, o União Brasil (UB) conquistou três ministérios no novo governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mas resiste a integrar oficialmente a base no Congresso. Ao mesmo tempo que enfrenta fortes disputas internas, o partido negocia uma federação com o Avante e o PP, sigla do presidente da Câmara, Arthur Lira, destaca o Estadão. Se a articulação for concretizada, a legenda ampliará significativamente sua influência no Legislativo, cuja "independência" projeta mais dificuldades para a governabilidade do Planalto.

Na Câmara, o UB é dono da terceira maior bancada, com 59 deputados. A sigla negociava uma fusão com as outras siglas, mas uma dúvida jurídica freou as conversas. A interpretação é de que a legislação só permite uma nova união após 5 anos do registro do partido - o UB foi criado em fevereiro de 2022. Eventual federação com o PP e o Avante, contudo, poderá resultar numa representação com 115 deputados. Hoje, o PL detém a maior bancada da casa, com 99 parlamentares.

Além de contrariar interesses do PT, a participação do UB no governo desencadeou uma crise interna que ameaça interditar, na prática, o apoio da bancada à agenda parlamentar do Executivo. A indicação dos ministros gerou divergência em parte da cúpula da legenda. São da cota do partido os titulares das Comunicações, Juscelino Filho; do Turismo, Daniela Carneiro; e da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes. Este, apesar de não ser filiado ao UB, foi indicado por um dos principais líderes da sigla, o senador Davi Alcolumbre.

O cenário conflagrado no UB já preocupa a articulação política de Lula no Congresso. O receio imediato é em relação à margem de apoio à aprovação de pautas como a criação de nova âncora fiscal, a reforma tributária e a proposta de emenda à Constituição que reformula o artigo 142 da Constituição.