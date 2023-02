Empossado novo secretário de Segurança da Capital

Tomou posse nesta quinta-feira o novo secretário de Segurança da Capital, Alexandre Augusto Aragon. Antes, o tenente-coronel da reserva da Brigada Militar atuava na Secretaria Municipal de Planejamento e Ações Estratégicas. De acordo com informações da prefeitura, Aragon participou de diversas operações e missões internacionais. Também foi secretário Nacional de Segurança Pública, comandante-geral da Força Nacional e, no Estado, esteve à frente da Divisão de Fronteiras e do Gabinete de Gestão Integrada da Secretaria de Segurança Pública.

"Temos a Guarda Municipal mais antiga do Brasil e ela tem que ser parâmetro para as guarnições das outras cidades do Brasil." O prefeito Sebastião Melo (MDB) disse que pretende "criar o plano de carreira da Guarda Municipal, coisa que nunca aconteceu na cidade e que é realidade em outras polícias".