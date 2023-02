PL busca completar assinaturas para CPI da Corsan

A bancada do PL na Assembleia Legislativa no Rio Grande do Sul se reunirá na próxima terça-feira (28) e pode decidir pela adesão à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan).

A decisão de cada um dos cinco deputados estaduais do partido será fundamental, visto que é o número exato de assinaturas que faltam para a comissão ser instalada.

Com PT, PSOL e PCdoB encabeçando o movimento, o requerimento para a abertura do inquérito conta com 14 das 19 assinaturas necessárias. Ao atingir-se o quórum mínimo, a Mesa Diretora obrigatoriamente deve realizar a abertura da comissão.

Portanto, o PL hoje é o fiel da balança para a CPI da Corsan. Com a bancada governista reunindo nove partidos e apenas duas siglas se posicionando de forma independente, há pouco espaço a ser disputado na Assembleia Legislativa.

Ciente dessa responsabilidade, a tendência é que o PL faça a adesão, assine o requerimento e seja essencial para a abertura das investigações. "Vamos reunir a bancada na terça para tomar uma decisão conjunta enquanto bancada. Há uma sensibilidade de todos os nossos parlamentares quanto à relevância do tema. Em nenhum momento, ninguém rechaçou de pronto (aderir à CPI). Agora é ver como a gente compõe, como bancada, um posicionamento único", afirmou Rodrigo Lorenzoni, líder do PL na Assembleia.

Apesar da busca por uma posição alinhada da bancada, a questão divide o PL gaúcho. Fontes que acompanham de perto a mobilização em torno da CPI afirmam que, enquanto três parlamentares pendem pela adesão, outros dois ainda relutam. Segundo as informações, a atuação de Onyx Lorenzoni (PL) poderia ser fundamental. O ex-ministro do governo Jair Bolsonaro (PL, 2019-2022) e ex-candidato ao governo gaúcho estaria pressionando a bancada pela abertura do inquérito.

Rodrigo, filho de Onyx, entende que a busca de aporte privado para o saneamento é o caminho correto para a prestação deste serviço, mas defende esclarecer alguns pontos deste processo de privatização especificamente.

"Nossa bancada votou a favor da privatização da Corsan. O que nos preocupa são as informações de que poderia ter havido uma avaliação de subestimada no valor de venda da companhia. E que eventualmente poderia haver informações privilegiadas por partes da empresa vencedora, que tem uma série de contratos com a Corsan há muitos anos. A falta de uma política transparente de como vai ser a questão da tarifa também preocupa", enumerou o deputado.

No leilão realizado em 20 de dezembro do ano passado, a companhia foi arrematada em lance único pelo Consórcio Aegea pelo valor de R$ 4,151 bilhões.

A CPI da Corsan será a primeira experiência de uma nova dinâmica no Legislativo gaúcho, onde direita e esquerda podem trabalhar juntas em oposição a um governo de centro. "Alguns questionam que o PT assinou, e aí vai ficar o PL com o PT. Esse não é um caso de direita e esquerda, oposição e situação. É o caso de avaliar se está certo ou está errado. Se é lícito ou ilícito", argumenta Rodrigo.

O deputado também defende que a investigação de possíveis irregularidades não significa questionar a filosofia da privatização - pelo contrário, gera segurança jurídica para o processo.

"O Parlamento tem uma função importante de fiscalização e controle dos atos do Executivo. A gente não pode fugir dessa responsabilidade. E como defensor das privatizações, uma das formas de garantir a consistência dos processos é que todos possam ser transparentes para que, no futuro, não sejam contestados", explicou o líder do PL.

"Se no final da investigação estiver tudo certo, ótimo. É mais uma segurança para a compradora. Se tiver problema, vamos enfrentar e corrigir. Enxergo inclusive como uma forma de defesa dos procedimentos de privatização. A gente precisa ter tudo esclarecido", completou.

Caso os cinco deputados do PL assinem o requerimento já protocolado pelo deputado Jeferson Fernandes (PT), a CPI será instaurada. Serão escolhidos relator, presidente e representantes dos partidos para integrarem a comissão, e o grupo deverá trabalhar por 120 dias no inquérito.