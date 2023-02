RS busca atrair investimentos de energia eólica

Complexo Eólico Três Divisas O governador Eduardo Leite (PSDB), o secretário-chefe da Casa Civil, Artur Lemos (PSDB), o líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado estadual Fredercio Antunes (PP) e o presidente da Portos RS, Cristiano Klinger, reuniram-se na sexta-feira (17), no Palácio Piratini, com representantes da empresa Vestas. Na pauta do encontro, o projeto de construção do, nos municípios de Alegrete, Quaraí e Uruguaiana, na Fronteira Oeste.

"O governo está empenhado em tornar o Estado cada vez mais competitivo na produção de energia renovável e disposto em encontrar caminhos para viabilização dos projetos", destacou Leite.

O projeto, que já tem licença prévia da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) e outorga da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), será composto por 17 parques eólicos, totalizando 810 megawatts de capacidade instalada para produzir energia limpa. A iniciativa deve gerar cerca de 200 empregos diretos durante a fase de implantação.

Esse é um dos projetos de energia renovável que tramitam no Estado, onde o Porto de Rio Grande funciona como ponto estratégico da cadeia logística para receber equipamentos e fazer toda a movimentação dos parques. Em razão do avanço das pautas de energia sustentável, a Portos RS lançou a marca Portos RS – Port Energy Plataform, que tem como objetivo apresentar as potencialidades para a instalação de empresas do setor e o distrito industrial de Rio Grande, dotado da infraestrutura necessária para atrair esses investimentos.

O Complexo Eólico Três Divisas é um megaempreendimento de geração de energia eólica a ser construído nos territórios de três cidades da Fronteira Oeste gaúcha: Alegrete, Quaraí e Uruguaiana. A iniciativa prevê 180 aerogeradores, cada um com 4,5 MW de potência, que serão implantados em 18 parques eólicos, totalizando 810 MW de capacidade instalada. Esse número corresponde a quase metade da potência das usinas eólicas em operação atualmente no Rio Grande do Sul, que é de aproximadamente 1,8 mil MW, de acordo com dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). O empreendimento ocupará uma área de 20.928 hectares (o que equivale a cerca de 565 parques da Redenção, em Porto Alegre).