Múcio não vê problema em divulgar caso Pazuello

Para o ministro da Defesa, José Múcio, não haverá problemas na divulgação do Procedimento Administrativo Disciplinar do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello (PL-RJ).

A Controladoria-Geral da União (CGU) decidiu retirar o sigilo de 100 anos da investigação na qual o agora deputado eleito foi inocentado por ter participado de um ato político ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O exercício de atividades políticas é vedado aos militares da ativa e o Exército já havia negado acesso aos documentos.

Múcio nega que revelação das informações do processo possa atrasar a pacificação da relação entre o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e os militares. "Está pacificado", atesta.

Como a coluna Painel, da Folha de S.Paulo, mostrou, a tensão entre os fardados e a gestão federal não deve interferir na publicação dos dados. A interlocutores, o ministro Vinícius Carvalho vinha dizendo que o parecer sobre o assunto seria estritamente técnico.

Em 2021, o oficial participou de um ato político ao lado de Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro. Código de conduta militar impede que a participação em eventos de caráter partidário sem autorização do Comando do Exército.

Ainda durante o governo Bolsonaro, por conta da violação do código de conduta, foi instaurado um processo administrativo, mas Pazuello acabou absolvido. Desde então o Exército vinha se negando em dar acesso ao resultado da apuração sob alegação de que se tratava de uma questão pessoal que, por lei, deveria ficar protegida por 100 anos. A justificativa, no entanto, violava todos os precedentes de pedidos de acesso a sindicâncias já encerradas. A CGU entendia que uma vez concluída a apuração, a documentação é pública.

O Exército sustentava ainda que, por conta do posto de general, a exposição do caso Pazuello poderia abalar o princípio da hierarquia militar. Durante o governo Bolsonaro, foram apresentados pedidos de acesso ao processo, mas tanto o Comando como a própria CGU preferiram manter os documentos em sigilo.

O Estadão apresentou um novo pedido no final do ano passado. O pedido foi novamente negado pelo Exército. Ao analisar um recursos no caso, a CGU, que pela Lei de Acesso à Informação, tem poder de rever decisões de outras Pastas do governo federal, decidiu acabar com o sigilo dos documentos.

"O órgão recorrido (Exército) deverá disponibilizar aos requerentes, no prazo de 10 (dez) dias a contar da publicação desta decisão, o acesso ao inteiro teor do procedimento disciplinar requerido, com o tarjamento, estritamente, de informações pessoais e dados biográficos inerentes a aspectos da vida privada do titular constantes nos autos, tais como: CPF, número de identidade, endereço físicos e de correios eletrônicos, assinaturas, etc", diz o despacho da CGU.